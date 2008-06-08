Требуется программист (PHP, MySQL, smarty). Разовые заказы, но при этом постоянное сотрудничество. Работа уже срочная. Просьба писать тем людям которые готовы начать сейчас! Требуется очень хороше знание PHP, MySQL, smarty, html ...
Новостной сайт на umi-cms
Необходимо сделать сайт на umi-cms.
На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords.
На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных рубрик (новости из украины).
Глубина сайта - пару уровней.
Брать информацию можно с любых новостных сайтов.
Можно использовать макрос umi-cms %system getOuterContent(contentPath [,] )%
или, если есть, собственные наработки.
Эскиз дизайна - в аттаче.
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