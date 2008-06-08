Новостной сайт на umi-cms

Необходимо сделать сайт на umi-cms.

На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords.

На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных рубрик (новости из украины).

Глубина сайта - пару уровней.

Брать информацию можно с любых новостных сайтов.

Можно использовать макрос umi-cms %system getOuterContent(contentPath [,] )%

или, если есть, собственные наработки.

Эскиз дизайна - в аттаче.