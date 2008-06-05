Работа с Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок223 просмотра

Нужен человек который сможет выполнить все указаные задания.

Работы будут проходить на сайте http://www.primetrend.ru

Необходимо сделать: натянуть дизайн на Joomla, сохранить мультибраузерность, блочную структуру сайта и меню, доделать форму обратной связи, она готова только нужно подключить защиту от спам роботов и что бы после отправки открывалась нужная страница сайта (используется компонент Facile Forms 1.4.7), чистка кода от разных ссылок, которые оставляют разные компоненты.

Joomla
17 лет назад
WerWoolf
33 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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