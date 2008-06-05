Работа с Joomla

Нужен человек который сможет выполнить все указаные задания.

Работы будут проходить на сайте http://www.primetrend.ru

Необходимо сделать: натянуть дизайн на Joomla, сохранить мультибраузерность, блочную структуру сайта и меню, доделать форму обратной связи, она готова только нужно подключить защиту от спам роботов и что бы после отправки открывалась нужная страница сайта (используется компонент Facile Forms 1.4.7), чистка кода от разных ссылок, которые оставляют разные компоненты.