Нужно сделать cms

Уважаемые фрилансеры! Есть ли желающие сверстать дизайн и насадить на Джумлу/Джустину? Нужно будет сделать стандартный функционал (информационные разделы) + форумы + раздел подкастов (их заливка, разбиение по категориям, плеер прослушивания в ...