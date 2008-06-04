Нужно сделать cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок193 просмотра

Необходимо сделать портальную систему, аналог e-plastic.ru

Интересуют цена и сроки.

17 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров