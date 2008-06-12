Миграция сайта на Joomla до 1.5.х

Здравствуйте уважаемые специалисты,

Имеется сайт: http://www.abcreg.ru

Задача: смигрировать его полностью с сохранением контента и самое главное шаблона на Joomla 1.5.

Сайт расположен на мастерхосте если это имеет значение.

Работа должна быть произведена оперативно, желательно поздно вечером по Москве (для минимизации потери посетителей)

Оплата WMZ

Жду предложения с ценой и сроком.

Опыт в миграции сайтов с Joomla 1.0.x до 1.5 обязателен.