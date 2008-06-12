Миграция сайта на Joomla до 1.5.х

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки216 просмотров

Здравствуйте уважаемые специалисты,

Имеется сайт: http://www.abcreg.ru

Задача: смигрировать его полностью с сохранением контента и самое главное шаблона на Joomla 1.5.

Сайт расположен на мастерхосте если это имеет значение.

Работа должна быть произведена оперативно, желательно поздно вечером по Москве (для минимизации потери посетителей)

Оплата WMZ

Жду предложения с ценой и сроком.

Опыт в миграции сайтов с Joomla 1.0.x до 1.5 обязателен.

Joomla
17 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

golinski
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня
Очень качественная работа в соответствии с оговоренными сроками. рекомендую!
Отлично сработались. Человек приятный в общении. Работать было в удовольствие, оплата без промедлений. Рекомендую, хороший заказчик ;)

Заявки фрилансеров

golinski
Михаил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад