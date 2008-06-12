Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Миграция сайта на Joomla до 1.5.х
Здравствуйте уважаемые специалисты,
Имеется сайт: http://www.abcreg.ru
Задача: смигрировать его полностью с сохранением контента и самое главное шаблона на Joomla 1.5.
Сайт расположен на мастерхосте если это имеет значение.
Работа должна быть произведена оперативно, желательно поздно вечером по Москве (для минимизации потери посетителей)
Оплата WMZ
Жду предложения с ценой и сроком.
Опыт в миграции сайтов с Joomla 1.0.x до 1.5 обязателен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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