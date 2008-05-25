"Прикрутить" ленту новостей к сайту

Необходимо прикрутить ленту новостей к готовому сайту.

Есть cpanel , фтп доступ, CMS нет.

Надо чтобы лента новостей использовала mysql , была в том же дизайне что и сайт + имела удобную админку.

Сумма обговаривается и желательно сразу указывайте как будет реализовано.