"Прикрутить" ленту новостей к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок281 просмотр

Необходимо прикрутить ленту новостей к готовому сайту.

Есть cpanel , фтп доступ, CMS нет.

Надо чтобы лента новостей использовала mysql , была в том же дизайне что и сайт + имела удобную админку.

Сумма обговаривается и желательно сразу указывайте как будет реализовано.

MySQL
17 лет назад
Memfisto
Юрьевич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров