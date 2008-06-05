Оптимизация сущеcтвующей CMS MODx для сайта Altell

Отличный специалист и профессионал своего дела! Мы остались очень довольны результатами и сроками его работы. Не подвел, предложил дополнительные изменения помимо указанных в ТЗ, самостоятельно составлял ежедневные отчеты по работе и план работы на следующий день. Адекватный человек, с которым всегда можно договориться. Желаем успеха и удачи в работе.