Оптимизация сущеcтвующей CMS MODx для сайта Altell

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок183 просмотра

Оптимизация сущеcтвующей CMS MODx для сайта Altell

MODX
17 лет назад
quanti
Анна 
44 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

makis
41 год
19 лет в сервисе
Был
20 дней назад
17 лет назад
Отличный специалист и профессионал своего дела! Мы остались очень довольны результатами и сроками его работы. Не подвел, предложил дополнительные изменения помимо указанных в ТЗ, самостоятельно составлял ежедневные отчеты по работе и план работы на следующий день. Адекватный человек, с которым всегда можно договориться. Желаем успеха и удачи в работе.
Было приятно работать вместе. Грамотная постановка задачи — залог успешного выполнения задания. Так и получилось.

Заявки фрилансеров

makis
41 год
19 лет в сервисе
Был
20 дней назад
17 лет назад