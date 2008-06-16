Требуется создание энциклопедии конкурсов на Joomla с легким поиском нужных конкурсов.

Нужно рассортировать конкурсы по:

- праздникам:

масленица

день рождения

...

не важно

- месту проведения:

дома

в гостях

на банкете

на улице

корпоративе

школе

лагере

пляже

лесу

снегу

в дороге

у костра

...

не важно

и т.д. (подробнее - выбранному исполнителю)

Каждый конкурс может быть в нескольких пунктах. Например, некий "конкурс про елочку" - в лесу, на улице, у костра.

Поиск-сортировку думаю следует производить как раз по этим же критериям, что представлены выше.

После того, как поиск был произведен, в форме поиска следует принять значения, по которым был произведен поиск - для быстрого повторного поиска, с чуть измененными параметрами.

Форму для поиска можно сделать в двух вариантах:

1. легкий - где все элементы - селекты, с возможностью выборки только одного параметра

2. расширенный - желательно, чтобы открывался по технологии аякс (но не обязательно), где можно будет указать несколько вариантов поиска