Требуется перенести уже готовый сайт на Joomla. Т.е. сделать шаблон под джумлу и весь контент перенести. От вас цена и срок. Без портфолио и хороших отзывов по данной CMS можите даже не писать, не ...
Создание энциклопедии конкурсов на Joomla
Требуется создание энциклопедии конкурсов на Joomla с легким поиском нужных конкурсов.
Нужно рассортировать конкурсы по:
- праздникам:
масленица
день рождения
...
не важно
- месту проведения:
дома
в гостях
на банкете
на улице
корпоративе
школе
лагере
пляже
лесу
снегу
в дороге
у костра
...
не важно
и т.д. (подробнее - выбранному исполнителю)
Каждый конкурс может быть в нескольких пунктах. Например, некий "конкурс про елочку" - в лесу, на улице, у костра.
Поиск-сортировку думаю следует производить как раз по этим же критериям, что представлены выше.
После того, как поиск был произведен, в форме поиска следует принять значения, по которым был произведен поиск - для быстрого повторного поиска, с чуть измененными параметрами.
Форму для поиска можно сделать в двух вариантах:
1. легкий - где все элементы - селекты, с возможностью выборки только одного параметра
2. расширенный - желательно, чтобы открывался по технологии аякс (но не обязательно), где можно будет указать несколько вариантов поиска
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