Всем привет. Требуется модуль новостей для джумла. Вывод должен осуществляться, последних новостей из заданой категории. Модуль должен работать на AJAX и прокручивать новости. Модуль должен быть горизонтальным. Вот ...
Единая база пользователей для Joomla 1.0 и 1.5
Требуется на базе двух джумл создать единую базу пользователей.
Есть joomla 1.0 в корне сайта, там пользователи и регистрируются.
Есть joomla 1.5 в подпапке, там регистрация запрещена.
Нужно, чтобы joomla 1.5 использовала базу пользователей от joomla 1.0
При этом сохранить безопасность систем и сессии.
То есть, если я залогинился в joomla 1.0, то автоматически прохожу авторизацию в 1.5
Две джумлы подключены к одной базе, с одним админом. На разных префиксах.
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