Единая база пользователей для Joomla 1.0 и 1.5

Требуется на базе двух джумл создать единую базу пользователей.

Есть joomla 1.0 в корне сайта, там пользователи и регистрируются.

Есть joomla 1.5 в подпапке, там регистрация запрещена.

Нужно, чтобы joomla 1.5 использовала базу пользователей от joomla 1.0

При этом сохранить безопасность систем и сессии.

То есть, если я залогинился в joomla 1.0, то автоматически прохожу авторизацию в 1.5

Две джумлы подключены к одной базе, с одним админом. На разных префиксах.