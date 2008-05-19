Требуется установить вордпресс мультипользовательский на английском языке, и настроить его. Хостинг пока не приобрел, но планирую вот этот http://amhost.net/virtual_hosting_ppw.php

Ознакомьтесь, скажите возможно ли установить на этот хостинг вордпресс и выполните работу. плачу 300 WMR, не богат