Установить вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок194 просмотра

Требуется установить вордпресс мультипользовательский на английском языке, и настроить его. Хостинг пока не приобрел, но планирую вот этот http://amhost.net/virtual_hosting_ppw.php

Ознакомьтесь, скажите возможно ли установить на этот хостинг вордпресс и выполните работу. плачу 300 WMR, не богат

WordPress
17 лет назад
phillip2
Артем 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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