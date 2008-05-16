Интеграция дизайн-макета в шаблон CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок186 просмотров

Задача:

Выполнить интеграцию дизайн-макета в шаблон CMS Битрикс и загрузить на сайт.

Редакция Битрикс-Бизнес.

Требования к кандидату:

- опыт разработок на CMS Битрикс

- ответственность, исполнительность.

- быстрота работы.

Бюджет обсуждается

Человек требуется для постоянного сотрудничества в администрировании сайтов на CMS Битрикс.

17 лет назад
lussa8
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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