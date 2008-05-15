Сделать красивые URL. Битрикс.

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Закрыт1 заявка175 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать, чтобы все адреса на сайте вида http://www.sait.ru/shops/shops.php?SECTION_ID=152 преобразовались в адреса с понятным окончанием без "?SECTION_ID=....", например в

http://www.sait.ru/shops/152.php

PHP
17 лет назад
DenisD
Денис 
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Sir_
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Sir_
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5 лет назад
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