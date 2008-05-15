Сделать копию DTF.ru и совместить с Gamedev.ru

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки297 просмотров

Совместить два сайта по функционалу в 1. DTF.ru совместить с Gamedev.ru тех задание во вложении.

Суть одна сделать работающий сайт. Сдать его и получить деньги. Нам нужен работающий сайт.

17 лет назад
ZezinDenis
Денис 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров