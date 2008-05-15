За один саттелит по 8дол. Это за дизайн (шапка), натяг на двиг, заполнение контентом (статьи предоставляем всегда). В день от 5 саттов!!!
Сделать копию DTF.ru и совместить с Gamedev.ru
Совместить два сайта по функционалу в 1. DTF.ru совместить с Gamedev.ru тех задание во вложении.
Суть одна сделать работающий сайт. Сдать его и получить деньги. Нам нужен работающий сайт.
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