Работа для специалистов МодХ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок178 просмотров

Нужны спецы по работе с МодХ. Нужно сделать ряд сайтов. Заказы постоянные. Цены - от 50 у.е. (самый простой вариант) и выше. Желательно также знание аякса и умение решать задачи быстро и качественно. Предпочтение - людям из Украины и Киева.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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