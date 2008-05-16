Доработать модуль поиска на drupal

Срочно нужно сделать форму поиска по категориям, сделанным при помощи CKK и VIEWS на drupal 5.7

требования:

1 при нулевом запросе, выборе категории и нажатии кнопки ПОИСК, выдавалось содержимое категории

2 что бы в строке запроса не было параметров поиска

3 что бы в строке запроса на странице результата оставалось искомое слово и выбранная категория