Интеграция html в DLE

Требуется человек с хорошими знаниями html и css , особенностей DIV вёрстки для постоянной попроектной удалённой работе. Основная задача - свёрстанную под Dle html страницу вешать на движок.

Преимущество будут иметь люди с выполнением более качественной вёрстки и низкими ценами. Портфолио значение не имеет. Жду предложений