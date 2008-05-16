Интеграция html в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок186 просмотров

Требуется человек с хорошими знаниями html и css , особенностей DIV вёрстки для постоянной попроектной удалённой работе. Основная задача - свёрстанную под Dle html страницу вешать на движок.

Преимущество будут иметь люди с выполнением более качественной вёрстки и низкими ценами. Портфолио значение не имеет. Жду предложений

CSSDLEHTML
17 лет назад
Barrio
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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