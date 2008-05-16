Повесить готовый сайт на движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт15 заявок331 просмотр

Нужно сайт http://www.moscowschools.net/ повесить на движок.

Прошу Вас называть сроки и стоимость, учитывая, что сайт сверстан и дана четкая структура разделов и подразделов.

17 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров