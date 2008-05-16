Установить сайт на цмс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо установить сайт на WebGui.

Имеется:

- шаблон главной и типовой страницы сайта,

- установленная cms,

- старый сайт, контент с которого большей частью переходит на новый,

- подробное ТЗ.

В аттаче на рис. – вид главной и типовой страницы.

17 лет назад
pyankov
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

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