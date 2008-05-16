Переделать шаблон из Joomla 1.5 в Joomla 1.0.15

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Закрыт6 заявок168 просмотров

Есть шаблон для Joomla 1.5. Необходимо из него сделать шаблон для Joomla 1.0.15. Ждём Ваших предложений. Указывайте срок и цену.

Joomla
17 лет назад
yupopov
Юрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров