Нужно сайт http://www.moscowschools.net/ повесить на движок. Прошу Вас называть сроки и стоимость, учитывая, что сайт сверстан и дана четкая структура разделов и подразделов.
Переделать шаблон из Joomla 1.5 в Joomla 1.0.15
Есть шаблон для Joomla 1.5. Необходимо из него сделать шаблон для Joomla 1.0.15. Ждём Ваших предложений. Указывайте срок и цену.
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