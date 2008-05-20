Доработать cms

Сделали мне cms простенькую. У автора нет времени, а мне очень нужно добавить возможность редактирования страниц

Есть админка, в которой добавляются или удаляются страницы (и новости), нужно сделать редактирование

ЗАвтра после 3 в аську стучать (за 2-3 часа желательно сделать!)

Для специалиста работа не составит труда, я думаю

852 _ 8 _ 2 88 icq