Доработать cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок199 просмотров

Сделали мне cms простенькую. У автора нет времени, а мне очень нужно добавить возможность редактирования страниц

Есть админка, в которой добавляются или удаляются страницы (и новости), нужно сделать редактирование

ЗАвтра после 3 в аську стучать (за 2-3 часа желательно сделать!)

Для специалиста работа не составит труда, я думаю

852 _ 8 _ 2 88 icq

17 лет назад
rocafella
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

TrojanBY
Артём 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$10
Доработал скрипт! Очень быстро! Работой доволен.

Заявки фрилансеров

TrojanBY
Артём 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
17 лет назад