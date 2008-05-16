Восстановление работоспособности сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка148 просмотров

Приветствую!

Требуется человек, имеющий опыт работы с движком cubiQue и умеющий разбираться в чужом PHP-коде. Необходима окончательная настройка и отладка уже готового сайта с восстановлением полной работоспособности.

Заранее благодарю

PHP
17 лет назад
name4u
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интеграция html в DLE

    Требуется человек с хорошими знаниями html и css , особенностей DIV вёрстки для постоянной попроектной удалённой работе. Основная задача - свёрстанную под Dle html страницу вешать на движок. Преимущество будут иметь люди с выполнением ...

    CSSDLEHTML
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Установить сайт на цмс

    Необходимо установить сайт на WebGui. Имеется: - шаблон главной и типовой страницы сайта, - установленная cms, - старый сайт, контент с которого большей частью переходит на новый, - ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция дизайн-макета в шаблон CMS Битрикс

    Задача: Выполнить интеграцию дизайн-макета в шаблон CMS Битрикс и загрузить на сайт. Редакция Битрикс-Бизнес. Требования к кандидату: - опыт разработок на CMS Битрикс - ответственность, исполнительность. ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для специалистов МодХ

    $250

    Нужны спецы по работе с МодХ. Нужно сделать ряд сайтов. Заказы постоянные. Цены - от 50 у.е. (самый простой вариант) и выше. Желательно также знание аякса и умение решать задачи быстро и качественно. Предпочтение - ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Городской портал

    Городской портал. Модули- город (карта, история, музеи, достопримечательности, улицы, фотографии, расписание транспорта),Бизнес ( справочник предприятий с прайсами и каталогом продукции, странички предприятий - виртуальные домены 3-его уровня типа ЛОГИН.домен.ru , каталог недвижимости, доска объявлений, биржа ...

    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад