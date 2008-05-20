Модуль для Joomla

Всем привет.

Требуется модуль новостей для джумла.

Вывод должен осуществляться, последних новостей из заданой категории.

Модуль должен работать на AJAX и прокручивать новости.

Модуль должен быть горизонтальным.

Вот пример: http://korrespondent.net/ - После блока "Главное за день". Блок с картинками и заголовками. С горизонтальной прокруткой.

Модуль должен уметь обрезать заголовок по кол. слов (настраивается в админке)