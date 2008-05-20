Модуль для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Всем привет.

Требуется модуль новостей для джумла.

Вывод должен осуществляться, последних новостей из заданой категории.

Модуль должен работать на AJAX и прокручивать новости.

Модуль должен быть горизонтальным.

Вот пример: http://korrespondent.net/ - После блока "Главное за день". Блок с картинками и заголовками. С горизонтальной прокруткой.

Модуль должен уметь обрезать заголовок по кол. слов (настраивается в админке)

AJAXJoomla
17 лет назад
papirus
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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