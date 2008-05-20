Drupal 5.7 CKK views php + mysql

Нужно написать

Пару вещей на сайте написанном на Drupal 5.7. +ckk + views

1. Нужен темизировать фильтры views несколько запросов по полям от и до например цена , площадь и т.д. необязательный выбор т.е. ли какое-то поле

не указано, то делать выборку без него

форма должна выглядеть например так http://www.blagovest.ua/realtysearch/saleflat.lisp я имею виду набор полей. расположение может быть другое.

Или написать свои снипеты которые через форму получат определенные параметры и обратятся к базе.

2. Нужен скрипт для синхронизации локальной и удаленной БД, при этом удаленная БД после синхронизации не должна содержать некоторые поля локальной, которые должны отображаться по запросу с локального сервера только избранным пользователям."

При этом вся информация заносится через удаленную базу.

3. Прикрутить к taxonomy menu фильтр пересекающегося словаря чтоб можно делать выборку пример taxonomy_filter

Можно предлагать только часть работы которую знаете как делать