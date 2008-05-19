У меня есть 8-10 сайтов, нужен человек который поможет просто прописать днс сервера бесплатные желательно или за мин плату аб в год

пишите на е-мейл [email protected]

или стучите в аську 373-962-795

Рассмотрю все предложения в аське бываю вечерами с 20-00 до 2 ночи , лучше отписаить на мыло свяжусь сразу , спасибо , рассмотриваю варианты по наименьшей оплате считаю задание наилегчайшим , жду предложений . заранее спасибо