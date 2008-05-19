Требуется установить вордпресс мультипользовательский на английском языке, и настроить его. Хостинг пока не приобрел, но планирую вот этот http://amhost.net/virtual_hosting_ppw.php Ознакомьтесь, скажите возможно ли установить на этот хостинг вордпресс и выполните работу. плачу 300 WMR, ...
Перенести существующий дизайн сайта на HostCMS v5
Нужно перенести дизайн главной страницы на HostCMS + сделать основные разделы сайта (можно без содержания).
Знание XLS для создания двух меню необходимо.
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