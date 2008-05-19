Перенести существующий дизайн сайта на HostCMS v5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки130 просмотров

Нужно перенести дизайн главной страницы на HostCMS + сделать основные разделы сайта (можно без содержания).

Знание XLS для создания двух меню необходимо.

17 лет назад
cooler08
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

h4mpy
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

h4mpy
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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