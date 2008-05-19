Необходимо настроить блог на Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки429 просмотров

Необходимо настроить коллективный блог "Вектор Креатива". С технической стороны - аналог http://www.businessinweb.com

Возможности:

- регистрация редактров котента;

- навигация по категориям и по тэгам;

- тема для оформления: http://drupal.org/project/barron;

- название заметки в формате "Категория: Название";

- RSS-лента, проженная через feedburner и удобная форма подписки через ридеры и на email на боковой панеле;

- в каждой заметкие есть ссылка на просматривание "всех записей данного автора";

- голосование за рейтинг заметки.

Срок - до 3х недель. Ваши предложения по поводу цены и дополнительная информация - в приватные сообщения.

Очень желательно (!) опыт работы с Drupal.

Drupal
17 лет назад
arhangel-invest
Александр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад
Не связывайтесь с этим исполнителем. Взял предоплату за проект 60$ и исчез. На связь не выходит. :((

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад