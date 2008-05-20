Joomla template из PSD

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт19 заявок260 просмотров

Имеется -

1) Текущий шаблон на сайте

2) PSD сделанный глядя на текущий сайт

Требуется перелицевать текущий шаблон .

Срок неделя.

Joomla
17 лет назад
rclarion
Андрей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров