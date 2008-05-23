Есть готовая верстка. Нужно посадить на этот движек. Хостинг, домен - все готово.
Перенести уже готовый сайт на Joomla
Требуется перенести уже готовый сайт на Joomla. Т.е. сделать шаблон под джумлу и весь контент перенести.
От вас цена и срок. Без портфолио и хороших отзывов по данной CMS можите даже не писать, не отнимайте мое и свое время.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется на базе двух джумл создать единую базу пользователей. Есть joomla 1.0 в корне сайта, там пользователи и регистрируются. Есть joomla 1.5 в подпапке, там регистрация запрещена. Нужно, чтобы joomla ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Всем привет. Требуется модуль новостей для джумла. Вывод должен осуществляться, последних новостей из заданой категории. Модуль должен работать на AJAX и прокручивать новости. Модуль должен быть горизонтальным. Вот ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно написать Пару вещей на сайте написанном на Drupal 5.7. +ckk + views 1. Нужен ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $300
Имеется - 1) Текущий шаблон на сайте 2) PSD сделанный глядя на текущий сайт Требуется перелицевать текущий шаблон . Срок неделя.Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт17 лет назад
Готова нарезка, необходимо натянуть её на Битрикс. Допускаются к проекту только имеющие опыт работы с Битриксом.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые! Мне необходимо перевесить сайт www.lyustri.ru на движок www.shop-script.ru Необходимо: - Ajax корзина товаров - Форма заказа ICQ: 73-73-22Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо настроить коллективный блог "Вектор Креатива". С технической стороны - аналог http://www.businessinweb.com Возможности: - регистрация редактров котента; - навигация по категориям и по тэгам; - тема для оформления: http://drupal.org/project/barron; ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
У меня есть 8-10 сайтов, нужен человек который поможет просто прописать днс сервера бесплатные желательно или за мин плату аб в год пишите на е-мейл [email protected] или стучите в аську 373-962-795 Рассмотрю ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗавершен17 лет назад
- $50
Готова вёрстка дизайна, нужн подключить к Abo.cms.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт17 лет назад