Перенести уже готовый сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок209 просмотров

Требуется перенести уже готовый сайт на Joomla. Т.е. сделать шаблон под джумлу и весь контент перенести.

От вас цена и срок. Без портфолио и хороших отзывов по данной CMS можите даже не писать, не отнимайте мое и свое время.

Joomla
17 лет назад
TT-s
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров