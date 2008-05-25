Установка и настройка JoomSEF

Предлагается установить и настроить этот замечательнеый SEF-компонент.

1. Провести консультацию по поводу компонента, возможно стоит применить другой компонент

2. Убрать множество ссылок на один материал. Сам вид ссылки меня не волнует. Главное чтобы небыло дублей.

3. Уменьшение назгузки на базу базу.. Значительное! Это главное. Сайт на виртуалке. Много страниц, сайт новостной.

4. Безболезнено перейти, чтобы не похерить все имеющиееся проиндексированные ссылки. Желательно редирект, чтоб обновить базу поисковика. Сейчас стоит - стандартный СЕФ Джумлы.