Установка и настройка JoomSEF

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки131 просмотр

Предлагается установить и настроить этот замечательнеый SEF-компонент.

1. Провести консультацию по поводу компонента, возможно стоит применить другой компонент

2. Убрать множество ссылок на один материал. Сам вид ссылки меня не волнует. Главное чтобы небыло дублей.

3. Уменьшение назгузки на базу базу.. Значительное! Это главное. Сайт на виртуалке. Много страниц, сайт новостной.

4. Безболезнено перейти, чтобы не похерить все имеющиееся проиндексированные ссылки. Желательно редирект, чтоб обновить базу поисковика. Сейчас стоит - стандартный СЕФ Джумлы.

Joomla
17 лет назад
missha
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ASPEK
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$20
Отличный работник.. все выполнил на 5-ку и вовремя
Хороший работадатель, объяснил я выполнил. С деньгами тоже не проблема. Ему верить можно !!!

Заявки фрилансеров

ASPEK
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад