Предлагается установить и настроить этот замечательнеый SEF-компонент. 1. Провести консультацию по поводу компонента, возможно стоит применить другой компонент 2. Убрать множество ссылок на один материал. Сам вид ссылки меня не волнует. Главное чтобы небыло дублей. 3. Уменьшение назгузки ...
-студент 2-го курса КПИ(стационар), факультет электроники;
-опыт работы в сфере web-дизайна - около 5 лет;
-Знание web-дизайна: HTML, CSS, Java Script, Flash;
-Знания информационных продуктов: Photoshop, Fireworks, Flash MX, Dreamweaver MX, Front Page, Apache.
-Раскрутка сайтов: опыт 1 год.
-Знание языков:Английский(upper-intermediate), Русский, Украинский.
-Ментальность: трудолюбивый, исполнительный и общительный.
С уважением и желанием плодной работы в дальнейшем, Авдюшкин Михаил.
- $20Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
16 лет назад
Хороший работадатель, объяснил я выполнил. С деньгами тоже не проблема. Ему верить можно !!!
Ответный отзыв
Отличный работник.. все выполнил на 5-ку и вовремя