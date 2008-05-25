Предлагается установить и настроить этот замечательнеый SEF-компонент. 1. Провести консультацию по поводу компонента, возможно стоит применить другой компонент 2. Убрать множество ссылок на один материал. Сам вид ссылки меня не волнует. Главное чтобы небыло дублей. 3. Уменьшение назгузки ...