missha

Гость missha

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

-студент 2-го курса КПИ(стационар), факультет электроники;

-опыт работы в сфере web-дизайна - около 5 лет;

-Знание web-дизайна: HTML, CSS, Java Script, Flash;

-Знания информационных продуктов: Photoshop, Fireworks, Flash MX, Dreamweaver MX, Front Page, Apache.

-Раскрутка сайтов: опыт 1 год.

-Знание языков:Английский(upper-intermediate), Русский, Украинский.

-Ментальность: трудолюбивый, исполнительный и общительный.

С уважением и желанием плодной работы в дальнейшем, Авдюшкин Михаил.

HTMLCSSApache

  • Установка и настройка JoomSEF

    $20

    Предлагается установить и настроить этот замечательнеый SEF-компонент. 1. Провести консультацию по поводу компонента, возможно стоит применить другой компонент 2. Убрать множество ссылок на один материал. Сам вид ссылки меня не волнует. Главное чтобы небыло дублей. 3. Уменьшение назгузки ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
ASPEK
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Установка и настройка JoomSEF
Хороший работадатель, объяснил я выполнил. С деньгами тоже не проблема. Ему верить можно !!!
Отличный работник.. все выполнил на 5-ку и вовремя
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