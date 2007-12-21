Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Отлично поработали! Доволен на все 100. Быстро и профессионально. Рекомендую как ответственного исполнителя!! Продолжаем сотрудничать с Максом =)
Ответный отзыв
Благодарю Дмитрия за умение лаконично сконструировать задание и оперативность оплаты. Очень приятный и открытый человек. Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
$285
10 баллов
15 лет назад
Не первый раз работаю с Максимом по направлению CMS MODx. Очень доволен этим сотрудничеством. Работа просто делается так, как она должна быть. Её результат это не просто выполненные требования ТЗ, а работа с некоторым стандартом качества: те вещи, которые я не требую, но определенно согласен с тем, что они должны быть. Это позволяет утверждать, что Максим действительно является профессионалом в своей области, обладает современными знаниями, и, что самое главное, заинтересован в конечном результате.
Ответный отзыв
Я не первый скажу, что ТЗ, которое даёт Андрей исключительно чёткое и подробное. По моему мнению удачно составленное ТЗ - это практически половина дела. Поэтому благодарен Андрею за умение сформулировать всё необходимое для работы над проектом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$0
10 баллов
16 лет назад
Отличный специалист и профессионал своего дела! Мы остались очень довольны результатами и сроками его работы. Не подвел, предложил дополнительные изменения помимо указанных в ТЗ, самостоятельно составлял ежедневные отчеты по работе и план работы на следующий день. Адекватный человек, с которым всегда можно договориться. Желаем успеха и удачи в работе.
$150
10 баллов
16 лет назад
Профессионал. Сделал все отлично, часто я не знал чего хочу, а он уже подсказывал решение. Такое многого стоит. Страничка на сайте стала целым набором очччень полезных сервисов. При этом работа сложная была, 2 человека до этого ее не потянули. Со многими работал в этой теме, он оказался лучшим.
Ответный отзыв
Очень положительный и приятный в общении человек. Работать с ним - одно удовольствтие. Всё доходчиво объясняет, раскладывает по полочкам. Вот бы всегда попадались такие заказчики :).
$15
10 баллов
16 лет назад
Спасибо за скорость выполнения и за качество работы. остался очень доволен
Ответный отзыв
Человек порядочный и лаконичный. Очень приятно с таким работать.
Веб-программирование
3 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга