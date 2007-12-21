Не первый раз работаю с Максимом по направлению CMS MODx. Очень доволен этим сотрудничеством. Работа просто делается так, как она должна быть. Её результат это не просто выполненные требования ТЗ, а работа с некоторым стандартом качества: те вещи, которые я не требую, но определенно согласен с тем, что они должны быть. Это позволяет утверждать, что Максим действительно является профессионалом в своей области, обладает современными знаниями, и, что самое главное, заинтересован в конечном результате.