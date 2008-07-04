Магазин на Joomla+VirtueMart. Требуется перевести интернет магазин на аглийскую версию.
Настройка сайта на Битрикс
Есть:
Сверстанные шаблоны.
Требуется:
1. Установить битрикс на хостинг.
2. Настоить структуру сайта и вывод информации по шаблонам.
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