Настройка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок184 просмотра

Есть:

Сверстанные шаблоны.

Требуется:

1. Установить битрикс на хостинг.

2. Настоить структуру сайта и вывод информации по шаблонам.

Ваши сроки и цены?

17 лет назад
alfapress
Design 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Ambis
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Ambis
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад