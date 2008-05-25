Оптимизация сущеcтвующей CMS MODx для сайта Altell
Английская версия магазина
Магазин на Joomla+VirtueMart. Требуется перевести интернет магазин на аглийскую версию.
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