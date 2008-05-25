Установить и настроить DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок222 просмотра

Модули,хаки,дизайн.

Предложения и пожелания по оплате жду в ЛС.

Обязательно наличие портфолио.

С уважением.

DLE
17 лет назад
Ktstudio
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров