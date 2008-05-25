Есть: Сверстанные шаблоны. Требуется: 1. Установить битрикс на хостинг. 2. Настоить структуру сайта и вывод информации по шаблонам. Ваши сроки и цены?
Установить и настроить DLE
Модули,хаки,дизайн.
Предложения и пожелания по оплате жду в ЛС.
Обязательно наличие портфолио.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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