Фото видео конкурсный сайт

Для примера fotokritik.ru и прочие подобные - но требуется не столь напичканый всяческими сервисами...

Идея такая: сайт посвященный эротике (не путать с порно). Фото Видео Текст. Конкурсный сайт.

В начале видео будет храниться на rutybe а после, когда разбогатею на самом сайте... Просто на выделенный сервер пока средств нет.

Дизайн и верстка почти готовы. Так что меня интересует большей частью CMS и то как натянется на нее все уже созданное...

Бюджет маловат, но вполне по потребностям: 15000р.

Вот краткое ТЗ:

Любой Посетитель может:

1. Регистрироваться.

2. Просматривать материалы сайта.

3. прислать свою новость.

Зарегистрированный посетитель может:

1,2,3 естественно.

4. добавлять материалы и редактировать их (фото, видео, свои тексты).

5. учавствовать в любом конкурсе

6. общаться на форуме.

7. отправлять сообщения любому другому зарегистрированному посетителю.

8. оставлять коментарии к материалам.

9. жаловаться на материал.

Модератор может:

все то же что и пользователи... +

1. Блокировать/Удалять материалы.

2. Блокировать/Удалять пользователей.

3. Заносить пользователей в бан лист.

Администратор может:

все что может пользователь и модеротор +

1. Размещать/Удалять новости.

2. Добавлять/Удалять разделы под материалы.

3. Объявлять конкурсы.

Владелец - полное управление сайтом и рекламой.

Основные страницы сайта:

1. Индексовая - Предупреждение о состовляющей эротической сайта + просьба залогиниться, или же гостем приступить к просмотру одной из трех основных галерей.

2. Главная - основная часть которая есть на любой странице - краткие новости, панель логина пароля (или панель управление анкетой), ссылки на галереи с материалами (три основные кнопки), меню (все пункты ниже), отсюда часть присущая лишь главной странице - основной конкурс, лучшее за последние сутки (по одной работе из каждой категории), краткая статистика, последние поступления, лучшее за три дня, ссылка на все новые материалы, кто он лайн.

3. Новости.

4. Лучшее за день

5. Лучшее за три дня.

6. Галереи.

7. Список зарегистрированных пользователей.

8. Статистика.

9. Форум.

10. Поиск. (на отдельной странице он расширенный: по авторам, названию работы, направлению, дате добавления, облако тегов)

11. Правила сайта.

12. ...

Дополнительные страницы:

1. Форма регистрации.

2. Кабинет пользователя (анкета, материалы, коментарии, сообщения, рейтинг)

4. Карта сайта.

5. ....

Под каждым материалом должно присутствовать:

1. Ссылка на автора.

2. Название.

3. Дата публикации.

4. Принадлежность к определенной группе.

5. Указ на конкурс в котором учавствует.

6. Возможность пожаловаться на материал.

7. рейтинг работы и в открытом виде материала возможность проголосовать.

В перспективе есть задумки еще, потому если будем сотрудничать, то не в последний раз! ;-)

условия: исполнение в течении не более полутора месяца, подробная отчетность.