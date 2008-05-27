Сверстать и насадить на Джумлу

Уважаемые фрилансеры!

Есть ли желающие сверстать дизайн и насадить на Джумлу/Джустину?

Нужно будет сделать стандартный функционал (информационные разделы) + форумы + раздел подкастов (их заливка, разбиение по категориям, плеер прослушивания в окне браузера и подписка на них).

Сайт будет на Английском языке.

Бюджет: 125$

Обращаться в ICQ: 2шесть0-9шесть4-0шесть0