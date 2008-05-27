Сверстать и насадить на Джумлу

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок319 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Есть ли желающие сверстать дизайн и насадить на Джумлу/Джустину?

Нужно будет сделать стандартный функционал (информационные разделы) + форумы + раздел подкастов (их заливка, разбиение по категориям, плеер прослушивания в окне браузера и подписка на них).

Сайт будет на Английском языке.

Бюджет: 125$

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Joomla
17 лет назад
exelstudio
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров