Битрикс! Перевод сайта с Joomla на Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок174 просмотра

Есть сайт с готовым дизайном кое как работающий под управленим джомлы.

Требуется с сохранением текущего контента полностью перевести его на битрикс (текущий форум сделан на phpBB).

Приветствуются навыки хтмл верстки и оптимизации.

Портфолио обязательно! Без него предложения не рассматриваются.

По результату работы возможно заключение годовго контракта на тех.поддержку + разработка еще одного сайта.

Joomla
17 лет назад
togroove
Петр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров