Требуется доделать, уже свёрстанный шаблон. Дописать стили для форм, заполнить товаром, и настроить меню. Весь фронт работ в ТЗ. Сам проект: http://www.nordforsage.ru/ логин test пароль ...
Битрикс! Перевод сайта с Joomla на Битрикс
Есть сайт с готовым дизайном кое как работающий под управленим джомлы.
Требуется с сохранением текущего контента полностью перевести его на битрикс (текущий форум сделан на phpBB).
Приветствуются навыки хтмл верстки и оптимизации.
Портфолио обязательно! Без него предложения не рассматриваются.
По результату работы возможно заключение годовго контракта на тех.поддержку + разработка еще одного сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Срочно!!! Ищем людей, которые могут переложить существующий сайт с системой управления на систему drupal. Телефон: 8-499-613-44-28 Пишите на [email protected] или здесьСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $125
Уважаемые фрилансеры! Есть ли желающие сверстать дизайн и насадить на Джумлу/Джустину? Нужно будет сделать стандартный функционал (информационные разделы) + форумы + раздел подкастов (их заливка, разбиение по категориям, плеер прослушивания в ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется в короткие сроки натянуть сверстанный макет на вордпресс. с предложениями в асю 76286101Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые специалисты, Имеется сайт: http://www.abcreg.ru Задача: смигрировать его полностью с сохранением контента и самое главное шаблона на Joomla 1.5. Сайт расположен на мастерхосте если это имеет значение. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо установить друпал, русифицировать, поставить и настроить типичные модули (антиспам, капча) Поставить стандартные блоки с рекламными кодами Пишите за сколько вы сможете поставить 1 друпал По времени и по деньгамСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $650
Для примера fotokritik.ru и прочие подобные - но требуется не столь напичканый всяческими сервисами... Идея такая: сайт посвященный эротике (не путать с порно). Фото Видео Текст. Конкурсный сайт. В начале видео ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо натянуть нарезку на Joomla и добавить языковой модуль. Сайт 2х язычный. У кого есть такой опыт, жду сообщения в личку.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо прикрутить ленту новостей к готовому сайту. Есть cpanel , фтп доступ, CMS нет. Надо чтобы лента новостей использовала mysql , была в том же дизайне что и сайт + имела ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт17 лет назад
CMSСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад