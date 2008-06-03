Битрикс! Перевод сайта с Joomla на Битрикс

Есть сайт с готовым дизайном кое как работающий под управленим джомлы.

Требуется с сохранением текущего контента полностью перевести его на битрикс (текущий форум сделан на phpBB).

Приветствуются навыки хтмл верстки и оптимизации.

Портфолио обязательно! Без него предложения не рассматриваются.

По результату работы возможно заключение годовго контракта на тех.поддержку + разработка еще одного сайта.