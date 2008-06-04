Интеграция дизайна с CMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок275 просмотров

Необходимо осуществить интеграцию дизайна с cms на ваш выбор.

Сайт не сложный: главная, новости, текстовая, контакты, форма обратной связи.

Макеты типовых страниц и подробное ТЗ - в приложении.

Требования к админке:

- редактирование контента в теле страниц

- размещение новостей из CMS

- динамическое обновление котировок на главной

- счетчик google analytics

- обратная связь.

Сроки исполнения - 3-4 дня.

В предложении обязательно указывайте предпочтительную CMS.

17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад
$170
2 дня

Заявки фрилансеров

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад