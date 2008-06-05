Требуется программист (PHP, MySQL, smarty). Разовые заказы, но при этом постоянное сотрудничество. Работа уже срочная. Просьба писать тем людям которые готовы начать сейчас! Требуется очень хороше знание PHP, MySQL, smarty, html ...
Посадить готовый html сайт на движок
Нужен хороший специалист по нормальной цене ИЗ МОСКВЫ, который интегрирует готовый html сайт в движок. Сделает возможность управления контентом на сайте, возможность добавления новых страниц, фотографий и т.п. Из модулей новости, форум, гостевая, фотоальбом. Пишите [email protected]
С уважением, Андрей!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $20
Требуется поставить несколько модулей на DLE. И проконсультировать по их установке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Сайт www.wooloomooloo.ru - подключить cmsСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется отверстанный сайт, необходиом прикрутить его на на CMS.Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужен совет по данной CMS. Кто работал, думаю, легко сможет подсказать.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Приветствую, ищу специалиста отлично владеющего cms typo3 http://kog-regensburg.de этот сайт нужно будет перевести на typo3 с небольшими изменениями Подробности позже, пока просто пришлите портфолио из сайтов построеных ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо перевесить два сайта на хорошую CMS. 1. www.lyustri.ru 2. www.alenastebunova.ru Бюджет за все - 10.000 руб. --- ICQ: 73 73 22 Тел: ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть сверстанная главная и типовая страница сайта. Есть подробное ТЗ с описанием того, что и на какой странице должно находиться. Требуется адекватный, усердный, сообразительный человек, чтобы собрать сайт на ...Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать портальную систему, аналог e-plastic.ru Интересуют цена и сроки.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Необходимо осуществить интеграцию дизайна с cms на ваш выбор. Сайт не сложный: главная, новости, текстовая, контакты, форма обратной связи. Макеты типовых страниц и подробное ТЗ - в приложении. Требования ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад