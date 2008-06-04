Собрать сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок265 просмотров

Есть сверстанная главная и типовая страница сайта.

Есть подробное ТЗ с описанием того, что и на какой странице должно находиться.

Требуется адекватный, усердный, сообразительный человек, чтобы собрать сайт на джумле.

Зачастую сборка дело монотонное и неинтересное, поэтому очень хотелось бы, чтобы человек, взявшийся за работу, обязательно довел его до конца и сделал именно так, как требуется в ТЗ.

ТЗ высылаю при проявлении интереса к заданию, после чего обсуждаем сроки выполнения и размеры оплаты.

Joomla
17 лет назад
pyankov
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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