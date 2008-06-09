Необходимо сделать сайт на umi-cms. На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords. На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных ...
Поставить и настроить на сайт CMS под MSSql
Ищу веб-программиста, готового поставить и настроить на сайт CMS работающую с MSSql.
Хостинг на ОС Windows.
Система (CMS) должна быть удобная и легкая в осваивании.
Желательно, чтобы система была бесплатная, т.к. бюджет сильно ограничен.
Вообще из CMS мне нравится MODx, но она работает c MySql, поэтому и ищу специалиста с иным вариантом.
В системе должен быть удобный и понятный текстовый редактор, что-то вроде TinyMCE, с возможностью подгружать картинки или другие файлы.
По поводу объема работ.
Около 10 разделов.
1. Новостной раздел. Сначала показываются Картинка, Заголовок и краткий текст новости.
Постраничный вывод, на одной странице – 10 новостей. Картинка и заголовок являются ссылками на подробный текст новости. Подробный текст новости может представлять из себя отформатированный текст, т.е. с картинками ссылками и т.п.
2. Раздел, похожий на новостной, только без картинки и без страничного вывода.
3. Дилеры. Текстовые поля с заголовками (нажав по заголовку чтобы можно перейти на его сайт)
4. Новая продукция. Картинка, рядом текст и возможность подгрузки файла с возможностью скачивания. Т.е. если подгружен файл, то в записи будет появляться соответствующая ссылка, что-то вроде "Скачать информацию".
5. Каталог продукции. Несколько типов продукции (ссылки). По ссылкам переходим в список конкретных продуктов (хитро оформленный) и под ними описание данного типа продукции. Каждый продукт – ссылка на подробную информацию о нем.
6-10. "Текстовые странички". Т.е. это странички с заголовком и отформатированным текстом (ссылки, картинки, выделения жирным, дополнительные стили к тексту, таблицы и т.п.).
В CMS должна быть возможность расширять список разделов. Соответственно, новые разделы являются "текстовыми", без какого-то хитрого функционала.
Подводя итоги.
Мне нужен грамотный специалист, который предложит свои услуги и CMS, удовлетворяющую моим условиям.
Выбранному исполнителю будут выданы все необходимые сверстанные шаблоны.
Если вы готовы предложить свои услуги верстки, готов рассмотреть предложения (блочная валидная верстка).
От кандидатов мне нужна следующая информация:
1) CMS и немного инфо о ней
2) портфолио
3) примерные сроки и стоимость
4) способ оплаты.
5) Если есть, что еще сказать ;-) Например, чем вы так хороши.
Всем заранее спасибо.
С уважением, Михаил
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