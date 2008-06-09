Поставить и настроить на сайт CMS под MSSql

Ищу веб-программиста, готового поставить и настроить на сайт CMS работающую с MSSql.

Хостинг на ОС Windows.

Система (CMS) должна быть удобная и легкая в осваивании.

Желательно, чтобы система была бесплатная, т.к. бюджет сильно ограничен.

Вообще из CMS мне нравится MODx, но она работает c MySql, поэтому и ищу специалиста с иным вариантом.

В системе должен быть удобный и понятный текстовый редактор, что-то вроде TinyMCE, с возможностью подгружать картинки или другие файлы.

По поводу объема работ.

Около 10 разделов.

1. Новостной раздел. Сначала показываются Картинка, Заголовок и краткий текст новости.

Постраничный вывод, на одной странице – 10 новостей. Картинка и заголовок являются ссылками на подробный текст новости. Подробный текст новости может представлять из себя отформатированный текст, т.е. с картинками ссылками и т.п.

2. Раздел, похожий на новостной, только без картинки и без страничного вывода.

3. Дилеры. Текстовые поля с заголовками (нажав по заголовку чтобы можно перейти на его сайт)

4. Новая продукция. Картинка, рядом текст и возможность подгрузки файла с возможностью скачивания. Т.е. если подгружен файл, то в записи будет появляться соответствующая ссылка, что-то вроде "Скачать информацию".

5. Каталог продукции. Несколько типов продукции (ссылки). По ссылкам переходим в список конкретных продуктов (хитро оформленный) и под ними описание данного типа продукции. Каждый продукт – ссылка на подробную информацию о нем.

6-10. "Текстовые странички". Т.е. это странички с заголовком и отформатированным текстом (ссылки, картинки, выделения жирным, дополнительные стили к тексту, таблицы и т.п.).

В CMS должна быть возможность расширять список разделов. Соответственно, новые разделы являются "текстовыми", без какого-то хитрого функционала.

Подводя итоги.

Мне нужен грамотный специалист, который предложит свои услуги и CMS, удовлетворяющую моим условиям.

Выбранному исполнителю будут выданы все необходимые сверстанные шаблоны.

Если вы готовы предложить свои услуги верстки, готов рассмотреть предложения (блочная валидная верстка).

От кандидатов мне нужна следующая информация:

1) CMS и немного инфо о ней

2) портфолио

3) примерные сроки и стоимость

4) способ оплаты.

5) Если есть, что еще сказать ;-) Например, чем вы так хороши.

Всем заранее спасибо.

С уважением, Михаил