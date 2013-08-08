Опыт работы в сфере web - более 10 лет (web-дизайн, html-верстка, web-программирование, web-мастеринг, content-management).

Занимаюсь дизайном сайтом, сайтами под ключ,делаю логотипы и баннеры.

Все дополнительные подробности при личном контакте.

Пишите в личку, в аську или на мыло [email protected].

Работаю по предоплате 50%.