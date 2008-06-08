Требуется CMS для портала спортивной тематики.

Требуется:

1 новости

2 лёгкое заполнение линейки турнира. (заполнениепостепенно идущего турнира, архив старых турниров.)

3 ведение статистики результатов игр. (будет счёт последних игр и архив)

4 статьи

5 карточки игроков

6 взаимодействие различных блоков. (например надо чтобы в линейки турнира имена игроков вели на их карточки)

7 натянуть дизайн на сам сайт и поправить дизайн у форума + немного настроить сам форум.

что хочу услышать от вас - строго по пунктам:

1 какими средствами мы достигнем данного ункционала (готовое решение, самописная админка и тп)

2 цена

3 срок.

4 icq - если нет в контактах

Просьба в личку не писать - оставляете ваши предложение здесь.

Буду рад человеку из г Тула