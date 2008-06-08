Необходимо сделать сайт на umi-cms. На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords. На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных ...
Требуется CMS для портала спортивной тематики
Требуется CMS для портала спортивной тематики.
Требуется:
1 новости
2 лёгкое заполнение линейки турнира. (заполнениепостепенно идущего турнира, архив старых турниров.)
3 ведение статистики результатов игр. (будет счёт последних игр и архив)
4 статьи
5 карточки игроков
6 взаимодействие различных блоков. (например надо чтобы в линейки турнира имена игроков вели на их карточки)
7 натянуть дизайн на сам сайт и поправить дизайн у форума + немного настроить сам форум.
что хочу услышать от вас - строго по пунктам:
1 какими средствами мы достигнем данного ункционала (готовое решение, самописная админка и тп)
2 цена
3 срок.
4 icq - если нет в контактах
Просьба в личку не писать - оставляете ваши предложение здесь.
Буду рад человеку из г Тула
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