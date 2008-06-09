Перенести несколько сайтов на качественную CMS

Необходимо перенести несколько сайтов-каталогов фирм на более качественную CMS. Тип сайтов, по функционалу как мини-портал (регистрация, личный кабинет, рубрикатор, каталог фирм, пресс-релизы, предложения, новости) примерно как http://rustm.ru .

Движок должен быть современный и нормально воспринимаемый поисковиками, не тяжелый при загрузке (на движке Джумла не предлагать). Предпочтительно CMS лицензионные из среднего ценового диапазона. Просьба указывать портфлолио.