georgo

Гость georgo

 
62 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать сайт конкурса web 2.0 с голосованиями

    $500

    Нужно создать сайт-конкурс с голосованиями. Стандартный набор web 2.0 (фото, видео, комментарии, блоги, профили, рейтинг). Сразу хочу сказать что нужен эконом-вариант (учитываю не простую ситуацию с кризисом). Поэтому можно сделать на основе готовой CMS, с наиболее ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Социальная сеть на готовом движке (доработка)

    $500

    Заказ на создание тематической социальной сети на готовом движке (покажу несколько вариантов движков), или предлагайте свой вариант. Требуется установка, настройка и доработка под специфику проекта. По функционалу -------------------- Социальная сеть по функциям (как пример) в целом будет ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенос сайта социальной сети на Drupal

    Нам необходимо перенести имеющуюся социальную сеть lifestylerepublic.ru на движок Drupal или на другой многофункциональный и надежный движок. В первую очередь заказ - для профессионалов Друпала. По функционалу сайта - весь стандартный набор соц. сети. За ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать скрипт, особый клиент с RSS

    $250

    Требуется опытный программист для написания специфичного скрипта под наши задачи. Нужен особый скрипт, действующий на сайте социальных новостей совместно с новостями RSS и XML, отвечающий за статистику, планирование, проверку регистраций и еще некоторых функций. Реализован ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт работы (резюме, вакансии), "под ключ"

    $500

    Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме. Требования: - сайт ...

    Ajax
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести несколько сайтов на качественную CMS

    Необходимо перенести несколько сайтов-каталогов фирм на более качественную CMS. Тип сайтов, по функционалу как мини-портал (регистрация, личный кабинет, рубрикатор, каталог фирм, пресс-релизы, предложения, новости) примерно как http://rustm.ru . Движок должен быть современный и нормально воспринимаемый ...

    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видео-сайт, каталог видео

    $1000

    Необходимо создать сайт видео-сервиса, закачивание и просмотр видео. Нужны специалисты с опытом работы с видео. По функционалу - стандартный видео-сайт с каталогом видео, разбивка по рубрикам. Как вариант решения - можно сделать сайт на основе ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов, сканирование текстов

    Необходимо наполнение нескольких сайтов отсканированным текстом по разным темам - авто, туризм, стройка, ремонт, товары, мода и др. Объем работ большой и постоянный. В работе можно использовать старые журналы, подшивки и др. Требования к специалистам: - наличие ...

    Тексты для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт видео-сервис, каталог видео

    $1000

    Нужно создать сайт видео-сервиса, закачивание и просмотр видео. Нужны специалисты с опытом работы с видео. По функционалу - стандартный видео-сайт с каталогом видео, разбивка по рубрикам. Как вариант решения - можно сделать сайт на основе ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Знакомства, галереи переделать под конкурс красоты

    $500

    Необходимо создать достаточно стандартный сайт конкурса красоты. Как вариант (и с функционалом как сайт знакомств, но лишнее выкинуть). То есть берется качественный скрипт сайта знакомств (как вариант), и переделывается под конкурс красоты, ненужные модули убираются, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение сайтов текстами (новостями)

    Необходимо наполнять тематические сайты текстами (новостями), иногда оставлять комментарии (постить на сайте), тексты - обычный копипаст (копирование текстов из источников по нужным темам и размещение на сайте). В день необходимо размещать до 100 текстов (возможно ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать новую версию web 2.0 развлекател. портала

    $2200

    Необходимо создать новую версию web 2.0 развлекательного портала мультиблоговой структуры, на основе старого сайта. По функциям стандартный набор мультиблога (блоги, форумы, комьюнити, фото, видео, участники) + некоторые особенности, все это на одном мощном движке. Есть ...

    Ajax
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Иконки и рисунки для развлекательн. сайта

    $200

    Необходимо создать набор очень красивых иконок и рисунков-илюстраций для развлекательного сайта, с учетом дизайна и стиля макета сайта. В состав комплекта входит: 10-12 мини-иконок и 7-8 рисунков-иллюстраций (подобие открыток 275*250) Техническое задание и примеры (для ...

    Иллюстрации и Рисунки29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Развивать и поддерживать сайты на партнерских усл.

    Предлагаю заинтересованным web-мастерам и креативным людям заняться поддержкой и раскруткой нескольких деловых сайтов, на партнерских условиях - прибыль с сайтов пополам (50/50). Тематика сайтов - портальные бизнес сайты, деловые предложения, компании, новости, статьи, обзоры (при ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web 2.0 новостной сайт с голосованием и рейтингом

    $800

    Необходимо создать web 2.0 новостной сервис с голосованием и рейтингом по типу социальных новостных сетей. Важно использовать хорошую CMS интегрироваванную с web 2.0 технологиями. --- Дизайн будет не особо сложный + спрограммировать на основе web 2.0 CMS По ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Грамотно спрограммировать Symfony для проекта

    $300

    Нужен грамотный программист хорошо знающий PHP фреймворк Symfony, обязательно чтоб был опыт работы с данной системой. Необходимо - спрограммировать, установить, настроить Symfony под задачи проекта, с использованием web 2.0 технологий, (проект очень интересный). А также ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутить, увеличить посещаемость сайтов до 1.5К

    Необходимо увеличить посещаемость 3-х сайтов до 1 - 1.5К день. Тематика сайтов бизнес-каталоги, отрасли промышленности (предприятия, товары, промышленность, предложения, новости) В данный момент посещаемость 300-400 уников день. Приемлемы разные варианты привлечения трафика (серые, белые) но ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Многофункциональная программа (бот)

    $650

    Требуются опытные программисты для создания специальной программы под нужные задачи. Программа (бот) из нескольких скриптов на php (или другое), в основном работает с Socks прокси с авторизацией для анонимного серфинга, рекламы и прочей работы в Интернет. Возможно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Развлекательный портал. Блог, знакомства, фл-игры

    $1900

    Добрый день, уважаемые профессионалы. Объявляем конкурс на создание развлекательного интерактивного портала от конкурса красоты www.missglamour.ru Нужна команда хороших специалистов, необходим очень красивый дизайн + флеш игровой части (лучше Action Script), а также реализация других интересных сервисов. Проект ...

    Ajax
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
WebSite1
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Социальная сеть на готовом движке (доработка)
Отличный заказчик! Знает чего хочет, понятно ставит задачу, платит вовремя и просто приятный человек! Надеюсь еще поработаем ;) Рекомендую!
Работа по проекту выполнена успешно и в срок, Сергей специалист своего дела и приятный в общении человек. Все мои нюансы по проекту были учтены, я остался доволен сотрудничеством. Буду продолжать сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую как грамотного специалиста.
Ответный отзыв
ruslanweb
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайтов, сканирование текстов
Очень хороший заказчик. Ни разу не возникло никаких проблем. Оплата всегда вовремя, всегда всё как договаривались. Приятно с ним работать. Продолжаем дальнейшее сотрудничество.
Успешно сотрудничаю с Русланом, хочу отметить порядночность, качество и стабильность выполняемых работ. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
adlogic
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1600
10 баллов
17 лет назад
Большой Портал с неограниченными возможностями
Со своей стороны мы хотели бы отметить порядочность и ответственность нашего Клиента. Оплата осуществлялась точно в срок. Работа над проектом протекала в постоянном конструктивном диалоге, что, в итоге, обеспечило позитивный результат.
Adlogic Systems предложил нам оптимальное решение, с точки зрения технологического уровня, сроков и бюджета. Новая версия нашего портала eLegprom.ru (http://e-legprom.ru/) вышла на качественно новый уровень. Мы готовы рекомендовать Adlogic Systems в качестве разработчика крупных интернет-проектов.
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