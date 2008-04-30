Нужно создать сайт-конкурс с голосованиями. Стандартный набор web 2.0 (фото, видео, комментарии, блоги, профили, рейтинг). Сразу хочу сказать что нужен эконом-вариант (учитываю не простую ситуацию с кризисом). Поэтому можно сделать на основе готовой CMS, с наиболее ...
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Заказ на создание тематической социальной сети на готовом движке (покажу несколько вариантов движков), или предлагайте свой вариант. Требуется установка, настройка и доработка под специфику проекта. По функционалу -------------------- Социальная сеть по функциям (как пример) в целом будет ...Завершен15 лет назад
Нам необходимо перенести имеющуюся социальную сеть lifestylerepublic.ru на движок Drupal или на другой многофункциональный и надежный движок. В первую очередь заказ - для профессионалов Друпала. По функционалу сайта - весь стандартный набор соц. сети. За ...Закрыт15 лет назад
Необходима команда опытных разработчиков для создания новостного web 2.0 портала с нуля "под ключ".Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется опытный программист для написания специфичного скрипта под наши задачи. Нужен особый скрипт, действующий на сайте социальных новостей совместно с новостями RSS и XML, отвечающий за статистику, планирование, проверку регистраций и еще некоторых функций. Реализован ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме. Требования: - сайт ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо перенести несколько сайтов-каталогов фирм на более качественную CMS. Тип сайтов, по функционалу как мини-портал (регистрация, личный кабинет, рубрикатор, каталог фирм, пресс-релизы, предложения, новости) примерно как http://rustm.ru . Движок должен быть современный и нормально воспринимаемый ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Необходимо создать сайт видео-сервиса, закачивание и просмотр видео. Нужны специалисты с опытом работы с видео. По функционалу - стандартный видео-сайт с каталогом видео, разбивка по рубрикам. Как вариант решения - можно сделать сайт на основе ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо наполнение нескольких сайтов отсканированным текстом по разным темам - авто, туризм, стройка, ремонт, товары, мода и др. Объем работ большой и постоянный. В работе можно использовать старые журналы, подшивки и др. Требования к специалистам: - наличие ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Нужно создать сайт видео-сервиса, закачивание и просмотр видео. Нужны специалисты с опытом работы с видео. По функционалу - стандартный видео-сайт с каталогом видео, разбивка по рубрикам. Как вариант решения - можно сделать сайт на основе ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо создать достаточно стандартный сайт конкурса красоты. Как вариант (и с функционалом как сайт знакомств, но лишнее выкинуть). То есть берется качественный скрипт сайта знакомств (как вариант), и переделывается под конкурс красоты, ненужные модули убираются, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо наполнять тематические сайты текстами (новостями), иногда оставлять комментарии (постить на сайте), тексты - обычный копипаст (копирование текстов из источников по нужным темам и размещение на сайте). В день необходимо размещать до 100 текстов (возможно ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2200
Необходимо создать новую версию web 2.0 развлекательного портала мультиблоговой структуры, на основе старого сайта. По функциям стандартный набор мультиблога (блоги, форумы, комьюнити, фото, видео, участники) + некоторые особенности, все это на одном мощном движке. Есть ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо создать набор очень красивых иконок и рисунков-илюстраций для развлекательного сайта, с учетом дизайна и стиля макета сайта. В состав комплекта входит: 10-12 мини-иконок и 7-8 рисунков-иллюстраций (подобие открыток 275*250) Техническое задание и примеры (для ...Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт16 лет назад
Предлагаю заинтересованным web-мастерам и креативным людям заняться поддержкой и раскруткой нескольких деловых сайтов, на партнерских условиях - прибыль с сайтов пополам (50/50). Тематика сайтов - портальные бизнес сайты, деловые предложения, компании, новости, статьи, обзоры (при ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $800
Необходимо создать web 2.0 новостной сервис с голосованием и рейтингом по типу социальных новостных сетей. Важно использовать хорошую CMS интегрироваванную с web 2.0 технологиями. --- Дизайн будет не особо сложный + спрограммировать на основе web 2.0 CMS По ...Закрыт16 лет назад
- $300
Нужен грамотный программист хорошо знающий PHP фреймворк Symfony, обязательно чтоб был опыт работы с данной системой. Необходимо - спрограммировать, установить, настроить Symfony под задачи проекта, с использованием web 2.0 технологий, (проект очень интересный). А также ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо увеличить посещаемость 3-х сайтов до 1 - 1.5К день. Тематика сайтов бизнес-каталоги, отрасли промышленности (предприятия, товары, промышленность, предложения, новости) В данный момент посещаемость 300-400 уников день. Приемлемы разные варианты привлечения трафика (серые, белые) но ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $650
Требуются опытные программисты для создания специальной программы под нужные задачи. Программа (бот) из нескольких скриптов на php (или другое), в основном работает с Socks прокси с авторизацией для анонимного серфинга, рекламы и прочей работы в Интернет. Возможно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1900
Добрый день, уважаемые профессионалы. Объявляем конкурс на создание развлекательного интерактивного портала от конкурса красоты www.missglamour.ru Нужна команда хороших специалистов, необходим очень красивый дизайн + флеш игровой части (лучше Action Script), а также реализация других интересных сервисов. Проект ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад