Сайт работы (резюме, вакансии), "под ключ"

Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме.

Требования:

- сайт должен быть в современном стиле (web 2.0, теги/категории, немного Ajax)

- дизайн простой, без изысков

- CMS должна быть быстрая, без тормозов.