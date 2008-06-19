Сайт работы (резюме, вакансии), "под ключ"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки292 просмотра

Нужно создать сайт о работе, поиск работы, вакансии, резюме. По принципу стандартных сайтов о работе. На сайте нужна регистрация, формы для резюме и для вакансий. Возможно есть готовый скрипт, или наработки по этой теме.

Требования:

- сайт должен быть в современном стиле (web 2.0, теги/категории, немного Ajax)

- дизайн простой, без изысков

- CMS должна быть быстрая, без тормозов.

AJAX
17 лет назад
georgo
Гость 
63 года
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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