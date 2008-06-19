Оч. красивый и стильный сайт для муз. группы

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Закрыт10 заявок268 просмотров

Необходимо разработать смешанный сайт - flash/html.

Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений!

Основная концепция флешовой части - кубик рубика(вращение в пространстве, поворачивающиеся грани, развертка и др. трансформации). На его основе должна быть сделана эффектная навигация.

Дизайн должен быть стильным и хорошо сочетать в себе flash и текстовые части, т.е. все должно быть цельно, неразрывно и плавно.

Flash должен быть построен так, чтобы была возможность не изменяя его кода менять картинки/текст на гранях/кубиках и ссылки с них. Т.е. подгружать данные из внешнего файла xml.

Html-часть должна быть пригодной для управления и наполнения через CMS.

Разработанный дизайн c flash-ом должен быть сверстан кроссбраузерно, на стилях и в соответствии с задачей.

Проект, скорее всего, делиться не будет, т.е. исполнитель должен выполнить весь комплекс работ и каждую часть на высоком уровне.

Бюджет проекта не задан - предложения за Вами, но не отрывайтесь от реальности. :)

Требуется профессиональная работа и отличный результат.

После выбора на проект исполнителю будет предоставлена более подробная информация по проекту.

Выбранному исполнителю будет сделана предоплата после предоставления чернового варианта, пусть не до конца проработанного, но в состоянии достаточном для того, чтобы заказчик смог его оценить и принять решение.

Проект непростой, интересный, артистический и творческий. Нужно быть к этому готовым, а также к тому что, скорее всего, итерация по доводке будет не единственная.

Предполагается, что исполнитель будет из Москвы, чтобы была возможность встреч с заказчиком.

Тем не менее, будут рассмотрены и др. варианты, но при этом должна быть как минимум надежная связь через скайп или лучше.

В предложении нужно обязательно указать:

- срок выполнения всей работы по проекту,

- срок предоставления одного(или более) начального варианта для рассмотрения заказчиком,

- стоимость работ,

- ссылка на портфолио,

- ваше согласие с условиями проекта(читайте, пожалуйста, внимательно).

Хотите выигрывать наши тендеры? Покажите что Вы в этом заинтересованы - НЕ отмечайтесь для "галочки" с ничего незначащими фразами("интересный проект", "поучаствую" и т.д). У таких заявок шанс нулевой, потому что сразу видно, что человек проект даже не читал.

Пожалуйста, внимательно читайте описание проекта и требования к оформлению предложений!

От винта!

HTML
17 лет назад
asap
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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