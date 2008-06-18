Автопортал

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Закрытнет заявок501 просмотр

Требуется сделать крупный автомобильный портал.

Дизайн уже селан.

Разделы: автосалоны, рейтинг автосалонов, объявления, грузоперевозки, галерея фотографий и видео, каталог, новости, форум, конкурсы, система управления банерами, отправка смс- оплаты.

Все должно быть очень функционально.

Большая просьба перед тем как писать предложение здраво оценить сроки и оплату работы.

Так как существует отрицательный опыт несостоятельных вебмастеров.

Принимаются предложения с указанием сроков и стоимости.

17 лет назад
parfumer
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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