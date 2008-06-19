Создание сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен20 заявок284 просмотра

Сайт будет прост, визитка.

Фиксированной ширины. Дизайн и оформление должно быть похоже на http://www.hillaryclinton.com/.

Нужна галерея с миниатюрами и возможностью просматривать большой вариант.

Подробности и ТЗ в личку.

17 лет назад
serginio
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Sa_Bo_Nim
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$70
Анна - хороший, а, главное, адекватный программист, на которого можно положиться. Может не просто выполнять указания, а из теоретической концепции сайта и абстрактных пожеланий сделать именно то, что вы хотите увидеть. Спасибо ей за проделанную для нас работу!

Заявки фрилансеров

Sa_Bo_Nim
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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