Создание сайта-визитки

Анна - хороший, а, главное, адекватный программист, на которого можно положиться. Может не просто выполнять указания, а из теоретической концепции сайта и абстрактных пожеланий сделать именно то, что вы хотите увидеть. Спасибо ей за проделанную для нас работу!