Night Fly

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок339 просмотров

Нужно создать сайт эскорт услуг. PSD есть.

1. Форма регистрации пользователей (отдельно для девочек, отдельно для пользователей)

2. Личный кабинет (только для девочек)

3. Возможность в личном кабинете изменять данные, добавлять и удалять фотографии.

4. Форма обратной связи.

5. Форма поиска по параметрам.

17 лет назад
benevuto
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$320
Свою работу знает, всегда онлайн. Работу выполняет в сжатые сроки, качественно. Одним словом профи своего дела. Советую всем, особенно тем кто в первый раз заказывает сайт. Еще раз спасибо за работу, будем работать и дальше!
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Заявки фрилансеров

CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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