Доделать сайт на Битрикс

Сайт - интернет-магазин техники. Верстка для главной страницы, страниц каталога и страниц о товаре есть.

Делать решили на Битриксе, Малый Бизнес, CMS уже куплена, даже начали какие-то работы. Но исполнители пропали. Проект надо довести до конца, желательно до конца июня.

По своей сути функционал стандартный. Более подробно при личном общении (предпочтительно icq).

В дальнейшем возможна поддержка.